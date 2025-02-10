 إقالة مدير وكالة اتحادية أمريكية تدفعه لمقاضاة ترامب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إقالة مدير وكالة اتحادية أمريكية تدفعه لمقاضاة ترامب

د ب أ
نشر في: الإثنين 10 فبراير 2025 - 7:29 م | آخر تحديث: الإثنين 10 فبراير 2025 - 7:29 م

أقام مدير وكالة اتحادية أمريكية لحماية المبلغين عن الأعمال غير القانونية، دعوى ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعم أنه أقيل من منصبه بشكل غير قانوني، كجزء من الإصلاح الشامل الذي أجراه الرئيس للحكومة.

وتلقى هامبتون ديلينجر رسالة بالبريد الإلكتروني بإقالته مساء الجمعة الماضي، من مدير شؤون الموظفين بالبيت الأبيض ، الذي قال إنه كتب رسالته بالإنابة عن الرئيس.

وجاء إنهاء خدمة ديلينجر في الوقت الذي تختبر فيه إدارة ترامب الجمهورية أبعاد حماية الخدمة المدنية المتينة عبر التحرك لتفكيك الوكالات الاتحادية وطرد الموظفين.

 


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