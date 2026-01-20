انفراجة كبيرة في أزمة نقص المواد بألمانيا خلال ديسمبر 2025

تحسنت إمدادات الصناعة الألمانية بالمواد وقطع الغيار بشكل واضح مع نهاية عام 2025.

فبحسب استطلاع أجراه معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في ديسمبر الماضي، شكت 7.5% فقط من الشركات مؤخرا من صعوبات في التوريد، وهو ما يقل بمقدار 3.7 نقطة عن نوفمبر السابق له.

وقال كلاوس فولرابه، مدير الاستطلاعات في "إيفو": "لقد تحسنت إتاحة المنتجات الوسيطة في الصناعة بشكل عام"، مؤكدا في المقابل ضرورة "مواصلة مراقبة سلاسل التوريد عن كثب"، معربا عن أمله في أن تكون الصناعة قد تعلمت من أزمات السنوات الماضية وأن تكون أفضل استعدادا للمستقبل.

وتختلف قراءة نسبة الـ7.5% بحسب زاوية النظر؛ فعلى المدى المتوسط الطويل منذ 1991 وصلت نسبة الشكوى من نقص المواد إلى نحو 15% - بحسب فولرابه - لكن هذا المتوسط تأثر بشدة بأزمات السنوات الخمس الماضية. أما في العقود التي سبقت جائحة كورونا، فقد بلغ المتوسط نحو 5.2% فقط.

وشهد قطاع السيارات تحديدا انفراجة استثنائية؛ حيث تراجع معدل الشركات التي تواجه صعوبات من 27.6% في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 5.6% فقط في ديسمبر. وقد يرجع ذلك نسبيا إلى الانفراجة في النزاع المتعلق بشركة أشباه الموصلات "نيكسبيريا" المهمة لقطاع السيارات.

وتبقى الأوضاع أسوأ نسبيا لقطاعات أخرى، مثل قطاع تصنيع المعدات الكهربائية، حيث تشكو 12.2% من الشركات من نقص في المواد، رغم تحسن الوضع مقارنة بالسابق. وفي قطاع الصناعات الكيميائية وصناعة الآلات، بلغت نسبة الشكوى 7.1% و6.7% على التوالي، وهي نسب أدنى بقليل من المتوسط العام.