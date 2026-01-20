 خفر السواحل الفلبييني ينقذ شخصا ويواصل البحث عن 12 مفقودين بعد اختفاء قارب سريع - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 يناير 2026 3:19 م القاهرة
خفر السواحل الفلبييني ينقذ شخصا ويواصل البحث عن 12 مفقودين بعد اختفاء قارب سريع

مانيلا - (أب)
نشر في: الثلاثاء 20 يناير 2026 - 2:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يناير 2026 - 2:02 م

قال مسؤولون إن السلطات الفلبينية أنقذت أحد أفراد طاقم قارب سريع اليوم الثلاثاء، وتواصل البحث عن 12 آخرين من بينهم رجال أعمال كانوا يقومون بالصيد من أجل الترفيه.

وكان القارب اميجارا قد غادر رصيفا في مدينة دافاو بجنوبي الفلبين مساء السبت الماضي وعلى متنه تسعة ركاب وطاقم مؤلف من 4 أفراد، ولكنه لم يصل كما هو مقرر أمس الاثنين إلى بلدة جوفرنر جينيروسو في إقليم دافاو أورينتال في الجنوب، حسبما قالت قوات خفر السواحل.

وقالت المتحدثة باسم قوات خفر السواحل الكابتن نويمي كايابياب ومسؤولون آخرون إن قوات خفر السواحل دشنت بحثا أمس الاثنين في خليج دافاو والمياه النائية، وانضمت إليها البحرية الفلبينية والقوات الجوية والشرطة البحرية.

وتم إنقاذ أحد أفراد طاقم القارب اليوم بعدما جرفته المياه قبالة جزيرة سارانجاني، وفقا لما قالته كايابياب بدون تقديم المزيد من التفاصيل.

