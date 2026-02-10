وفد من الباحثين يجري تقييما لأصناف القمح المتحملة للملوحة في جنوب سيناء

أجرى وفد من الباحثين بوزارة الزراعة، برئاسة الدكتور صبحي محمد عبدالدايم، رئيس قسم بحوث القمح، زيارة ميدانية إلى محطة بحوث رأس سدر؛ لمتابعة أنشطة البرنامج القومي لبحوث القمح بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تعزيز البحث العلمي الميداني وتطوير المحاصيل الاستراتيجية، وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وشهدت الزيارة تعاونا بين الجهات البحثية، حيث كان في استقبال الوفد جهاز الإرشاد الزراعي بالمحافظة، والدكتور محمد السيد، من مركز بحوث الصحراء.

وقال الدكتور أحمد صبحي الحاوي، رئيس محطة رأس سدر، إن الزيارة استهدفت تقييم السلالات والأصناف الجديدة من القمح، والوقوف على مدى قدرتها على التكيف مع مستويات الإجهاد الملحي المرتفعة.

وتضمنت الزيارة المرور على حقول الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بمدينة طور سيناء، والوقوف على الحالة العامة للمحصول في مختلف مراحل النمو، ومتابعة مدى التزام المزارعين بالتوصيات الفنية والبرامج الإرشادية، وقياس أثر التطبيقات البحثية في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المحصول.

وأوضح رئيس المحطة، في تصريح اليوم، أن الوفد حرص على عقد مناقشات فنية مع المزارعين حول استجابة الأصناف للظروف المناخية السائدة في المناطق الصحراوية، مؤكدا أن الوفد البحثي أكد أن الحالة العامة لمحصول القمح بجنوب سيناء مُطمئنة ومُبشرة، مع خلو الحقول تماما من أي إصابات مرضية أو آفات حتى الآن، ما يعكس نجاح منظومة الرصد والمتابعة الفنية.

وأشار إلى أن مركز البحوث الزراعية يسعى لتنفيذ استراتيجية لاستنباط أصناف من القمح مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات البيئية القاسية، بما يمهد الطريق للتوسع في زراعة المناطق المستصلحة وتعظيم كفاءة الموارد المتاحة.

وأكد أن ذلك يأتي ترسيخا لمبدأ ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، ودعم خطة الدولة الشاملة لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليص الفجوة الاستيرادية من خلال زيادة الإنتاجية المحلية، خاصةً في المناطق الواعدة زراعيا والمستهدفة للتنمية المستدامة.