ضبط مروج شائعة اختطاف طفلة في الخليفة بالقاهرة



نفت الأجهزة الأمنية صحة ما تم تداوله على موقع فيسبوك، حول اختطاف طفلة، مؤكدة أنها شائعة وتم ضبط مروجها.



وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على "فيسبوك" متضمنا صورة لدراجة بخارية يستقلها شخصين وبصحبتهما طفلة بمنطقة الخليفة بالقاهرة، متضمنا تعليقا بالادعاء بأن الطفلة مختطفة، أجرت التحريات وجمع المعلومات وتبين عدم صحة ما تم تداوله، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد الدراجة البخارية، وتبين أنها ملك أحد الأشخاص وكانت بحوزة شقيقه.



وباستدعائه أكد أنه قائد الدراجة البخارية بالصورة المتداولة وكان بصحبته الطفلة صحبة أحد الأهالي بالمنطقة، عقب تعرضها لحادث حريق بمسكنها، وأنه كان متجها لإسعافها، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها بحالة اختناق.



وباستكمال الفحص أمكن تحديد القائم بتداول الخبر وتبين أنه "عاطل" من الجيزة، وأنه وراء ترويج شائعة اختطاف الطفلة عبر صفحتين يقوم بإدارتهما على "فيسبوك"، وتم ضبطه وبحوزته هاتف محمول المستخدم في تداول المنشور، واعترف بقيامه بتداول الصورة على الصفحتين دون التحقق من صحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.