تعليم الوادي الجديد يحصد المركز الثاني جمهوريا بمسابقة المبتكر الصغير

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أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الخميس، فوز الطالب يوسف عربي يوسف من مدرسة موط الثانوية الصناعية بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية بمسابقة المبتكر الصغير للعام الدراسى 2021 - 2022.

وأوضح حسن، أن الطالب نجح فى تنفيذ مشروعه تحت عنوان "البيت الآمن"، والذي نال إعجاب لجنة التقييم على مستوى إدارة الداخلة التعليمية، وتم التصعيد على مستوى المديرية والتقييم على مستوى الجمهورية وحصاد المركز الثاني.

وأشار حسن، إلى جهود إدارة الخدمات التربوية بالمديرية الأستاذ وإدارة الداخلة التعليمية، وتوجيه عام التربية الاجتماعية بالمديرية، ومدرسة موط الثانوية الصناعية.