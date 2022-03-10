حكومة التشيك توافق على مشروع قانون يسمح للأوكرانيين بالعمل دون تصريح

وافقت الحكومة التشيكية على مشروع قانون يسمح للاجئين الأوكرانيين بالعمل في جمهورية التشيك دون تصريح عمل.

ونقل راديو براغ الدولي اليوم الخميس، عن وزيرة العمل، ماريان جوريكا، قولها إن الأوكرانيين الذين يحصلون على تأشيرة خاصة للتواجد في البلاد سيتمتعون بموجب مشروع القانون بنفس الحق في العمل مثل الأجانب المقيمين بشكل دائم.

ومن المقرر أن يتم تسريع إجراءات تمرير مشروع القانون، والذي سيطبق حتى نهاية مارس من العام المقبل، فيما كشفت جوريكا أن الحكومة تعتزم منح جميع اللاجئين الوافدين من أوكرانيا 5 آلاف كرونة تشيكية.