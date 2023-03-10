الرئيس الروسي يهنئ نظيره الصيني على فوزه بفترة رئاسية ثالثة

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الصيني شي جين بينج، اليوم الجمعة، بعد أن حصل الزعيم الصيني على ولاية ثالثة غير مسبوقة.



وقال الكرملين إن بوتين عبر في برقية إلى شي عن ثقته في قدرة الزعيمين على تعزيز تعاونهما في أهم القضايا الإقليمية والدولية، بحسب وكالة رويترز.



وقال بوتين لشي "إنني على ثقة من أننا، بالعمل معا، سنضمن تعزيز التعاون الروسي الصيني المثمر في مختلف المجالات".



وفاز الرئيس الصيني شي جين بينج بفترة رئاسة ثالثة مدتها خمسة أعوام اليوم الجمعة، ليحكم قبضته على السلطة كأقوى زعيم يحكم البلاد منذ ماو تسي تونج.



وصوت البرلمان الصيني المؤلف من قرابة ثلاثة آلاف عضو بالإجماع في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين على انتخاب شي (69 عاما) ليرأس البلاد في انتخابات خلت من أي مرشح آخر.