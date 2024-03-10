محافظ المنوفية يصرف مساعدة مالية ومواد غذائية لإحدى الحالات الإنسانية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بصرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم لمواطنة بناحية العراقية بمركز ومدينة الشهداء؛ لظروفها الاجتماعية والمعيشية الصعبة، موجها رئيس المدينة بدراسة إمكانية تخصيص كشك لها بالسوق النموذجي والعرض عليه لعدم وجود مصدر دخل ثابت لها لمساعدتها على تحمل أعباء المعيشة وتوفير حياة كريمة لها.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية، عدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام؛ للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين.

وفحص محافظ المنوفية، خلال اللقاء، شكوى مواطن بناحية قرية لبيشة بمركز ومدينة أشمون، ومواطنة بناحية زناره بمركز ومدينة تلا تلتمس تسهيل إجراءات استخراج ترخيص بناء لمنزلها لإدارة التفتيش و المتابعة بالديوان العام؛ للفحص وإبداء الرأي لاتخاذ اللازم.

وكلف المحافظ رئيس مجلس ومدينة تلا، بفحص وإبداء الرأي لشكوى مواطن يتضرر من إجراءات تقنين أرض أملاك دولة بناحية طوخ دلكة وفقا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات اليومية التي يقوم بها محافظ المنوفية للتواصل المباشر والمنتظم مع جموع المواطنين من أهالي وأبناء المحافظة؛ للاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها لتقديم أفضل الخدمات لهم بشتى القطاعات، تماشيا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة التي تشهدها مصر على الأصعدة كافة.