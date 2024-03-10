خاص- أفشة يحجز مكانه في تشكيل المنتخب الأساسي

يعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، اليوم الأحد، عن القائمة النهائية للاعبين المقرر ضمهم لمعسكر المنتخب شهر مارس، والذي سينطلق يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة.

ويشارك منتخب مصر في دورة الإمارات الودية الدولية مع تونس ونيوزيلندا وكرواتيا، بداية من يوم ٢٢ مارس الجاري حتى ٢٦ من الشهر نفسه في أول مباريات المنتخب الوطني تحت القيادةى الفنية للعميد حسام حسن.

وعلمت "الشروق" من مصدر بالمنتخب، أن محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، قد حجز مكانه في التشكيل الاساسي لمنتخب مصر في دورة الإمارات الودية الدولية.

وأدى تألق محمد مجدي أفشة مع الأهلي مؤخرا إلى كسب ثقة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن ودخوله اختيارات العميد الأساسية للمباريات في دورة الإمارات، خاصة بعد تألقه في مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك وتسجيله هدفا وصناعة آخر.

وفي سياق متصل استقر حسام حسن على 3 حراس لمعسكر المنتخب وهم محمد عواد «الزمالك»، محمد بسام «سيراميكا كليوباترا» ومحمود جاد «المصري البورسعيدي».