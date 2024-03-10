وزير خارجية بولندا يرفض تصريحات البابا فرنسيس بشأن الراية البيضاء عن الحرب في أوكرانيا

رد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الأحد على تصريحات البابا فرنسيس المثيرة للجدل بأنه ينبغي على أوكرانيا أن تتفاوض مع موسكو بعد أكثر من عامين من الحرب.

وكتب سيكورسكي على منصة (إكس)، تويتر سابقا: "ماذا عن تشجيع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على التحلي بالشجاعة لسحب جيشه من أوكرانيا كتعويض؟ ثم يعود السلام على الفور دون الحاجة إلى مفاوضات".

وكان الوزير يرد على ما ورد فى مقابلة مع البابا فرنسيس بثتها محطة تلفزيون سويسرية عامة. وتم أمس السبت نشر جزء من المقابلة، التي تم تسجيلها في أوائل فبراير، وفقا لموقع فاتيكان نيوز. وسيتم بث المقابلة الكاملة في 20 مارس.

وبولندا هي واحدة من أكثر المؤيدين السياسيين والعسكريين التزاما لأوكرانيا التى تقاتل لصد العملية العسكرية الروسية واسعة النطاق. واستقبلت بولندا من منطلق عضويتها في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ما يقرب من مليون لاجئ من جارتها الشرقية.

وقال البابا عندما سئل عن الحرب في أوكرانيا: "عندما ترى أنك مهزوم، وأن الأمور لا تسير على ما يرام، فمن الضروري أن تكون لديك الشجاعة للتفاوض". ولم يذكر أوكرانيا أو روسيا صراحة في رده.

ومضى يقول إن الطرف الفاعل الأقوى هو الذي "يفكر في الشعب ولديه شجاعة الراية البيضاء، ويتفاوض".

وذكر البابا فرنسيس أن المحادثات يجب أن تجري بمساعدة القوى الدولية.