تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير تربية وتعليم أسبق لتنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية

قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، تشكيل اللجنة العليا لمتابعة مساهمة الجامعات المصرية في تنفيذ المشروع القومي للقضاء على الأمية بتمثيل كل الأقاليم على مستوى الجمهورية.

ويترأس اللجنة الجديدة الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الأسبق، وتضم في عضويتها الدكتور السيد دعدور رئيس لجنة الدراسات التربوية في المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عيد عبدالواحد رئيس الجهاز التنفيذي لتعليم الكبار، والدكتور عاشور عمري الأستاذ المساعد بكلية التربية، بالإضافة إلى 7 نواب رؤساء جامعات لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، و6 نواب رؤساء جامعات لشئون التعليم والطلاب.

من جهته، قال عضو اللجنة العليا، الدكتور سيد دعدور، إن مساهمة الجامعات في المشروع القومي لمحو الأمية تعود إلى أكثر من 10 سنوات وبدأت المساهمات بصورة فردية من بعض الجامعات حتى انتشرت.

وأضاف دعدور خلال تصريحات لـ"الشروق" أن اللجنة الجديدة ستتابع سير العمل داخل الجامعات المصرية حيث سيشارك الطلاب في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار وتعد تلك الإسهامات مشاركة مجتمعية تميزة من الجامعات المصرية كخدمة للمجتمع ضمن المشروع القومي للقضاء على الأمية.