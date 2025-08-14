رئيس الموساد: قرار احتلال غزة ليس حربا نفسية بل خطوة جادة إذا لم يحدث تقدم في المفاوضات

أفادت القناة «12» العبرية، بأن رئيس الموساد ديفيد برنياع، زار العاصمة القطرية الدوحة اليوم الخميس، واجتمع مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لإجراء مباحثات حول صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، بحسب مصدرين أجنبيين مطلعين على التفاصيل.

وقال مصدر مطلع على التفاصيل إن برنياع أكد في محادثاته في الدوحة على أن الوسطاء يجب أن يوضحوا لحماس أن «قرار احتلال مدينة غزة ليس خدعة أو حربًا نفسية، بل خطوة تنوي إسرائيل القيام بها بشكل جدي إذا لم يحدث تقدم في المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن».

وفي وقت سابق، أفادت مصادر مصرية لقناة «القاهرة الإخبارية»، باستمرار اجتماعات القاهرة بين وفد حركة حماس والمسئولين المصريين.

وأشارت إلى أن «مصر تكثف اتصالاتها مع مختلف الأطراف لتجاوز نقاط الخلاف والتوصل إلى اتفاق تهدئة يقود لإنهاء الحرب».

وذكرت أن «وفد حركة حماس يثمن الجهود المصرية المبذولة لدخول المساعدات إلى غزة ووقف إطلاق النار».

وأمس الأربعاء، قالت قناة «القاهرة الإخبارية» إن حركة حماس عبرت خلال اجتماع بالقاهرة مع رئيس المخابرات العامة، عن حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع قوله إن «حماس أبدت خلال الاجتماع حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار والتهدئة».