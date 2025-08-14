 الأونروا تحذر: موجة الحر تفاقم المأساة في غزة وسط شح المياه وخطر الجفاف - بوابة الشروق
الخميس 14 أغسطس 2025 2:15 م القاهرة
الأونروا تحذر: موجة الحر تفاقم المأساة في غزة وسط شح المياه وخطر الجفاف

وكالات
نشر في: الخميس 14 أغسطس 2025 - 2:08 م | آخر تحديث: الخميس 14 أغسطس 2025 - 2:08 م

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، نتيجة موجة الحر الشديد التي تضرب المنطقة، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية، في ظل نقص حاد في الإمكانات والموارد للتخفيف من وطأة الحر.

وأوضحت أونروا عبر منصة "إكس" أن ندرة المياه المتاحة في القطاع ترفع من خطر الإصابة بالجفاف، خاصة مع استمرار القصف الإسرائيلي والنزوح القسري للسكان، إضافة إلى محدودية الكهرباء والوقود، الأمر الذي يحرم الأهالي من أي وسيلة للتبريد أو الحماية من الحرارة المرتفعة، بحسب وكالة" معا"ً الفلسطينية.

وشددت الوكالة الأممية على أن الوضع يتطلب تحركًا عاجلًا لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يضاعف أزمة المياه سواء العذبة أو مياه الاستخدام اليومي، مما يعرض حياة أكثر من مليوني إنسان للخطر.

وتشهد فلسطين منذ منتصف الأسبوع الجاري أشد موجة حر هذا العام، حيث سجلت بعض المناطق أرقامًا قياسية غير مسبوقة في درجات الحرارة، ما زاد من معاناة سكان غزة الذين يواجهون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخ القطاع.

