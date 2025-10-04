قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن حركة حماس «تريد إعادة استنساخ كل فترات الألم والأزمات» التي تسببت بها بالاشتراك مع الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2007 وحتى اليوم على مواطني قطاع غزة، وذلك تعليقا على رغبتها على الدخول في مفاوضات حول نزع سلاحها بعد الموافقة على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء جديد» مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن الموقف الرسمي الفلسطيني واضح وثابت، ويتمثل في أن «قطاع غزة جزء من أرض دولة فلسطين، بسلاح واحد، وقانون واحد، وسلطة واحدة، وحكومة واحدة».

وأكد أن «مبدأ وجود سلاحين في أي مجتمع يعني أنه سيدخل في صراعات داخلية، لا أول لها ولا آخر»، معتبرًا أن «سلاح حماس يشكل خطرا على فلسطين بكل ما تحمله الكلمة من معنى».

وتابع «صحيح أن حماس استخدمت السلاح في مواجهة الاحتلال، لكن هذا السلاح اُستخدم في قتل الفلسطينيين في عام 2007»، مشددا أن شرف السلاح الوطني يمنع استخدامه في الصراعات الداخلية.

وأضاف أن حماس هي من بدأت باستخدام السلاح في الصراع الداخلي خلال «انقلاب 2007»، متابعا أنها: «بالأمس فجرًا استخدمت السلاح في الهجوم على عائلة المجايدة التي قدمت مئات الشهداء والجرحى والأسرى على مدار فترات النضال الفلسطيني، وهي إحدى أشرف وأنبل عائلات قطاع غزة».

وأكد أن نتنياهو «ليس له مصلحة أن تتوقف الحرب، وسيبحث عن كل الذرائع الممكنة وغير الممكنة لاستئناف العدوان»، واصفا موقف حماس بـ «الوضع الصعب، حيث لا تستطيع أن ترفض ولا تستطيع أن تقبل».

وتابع: «مع الأسف الشديد، الشعب الفلسطيني عاش خلال السنتين الأخيرتين بين مصالح متناقضة؛ مصالح نتنياهو ومصالح حماس، الكل يبحث عن مصالحه على حساب دماء الشعب الفلسطيني».

واختتم مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يدفع الثمن من دماء «أكثر من 250 ألف شهيد وجريح»، مضيفا: «نريد أن نغادر هذا المربع مرة واحدة إلى الأبد، ونتفرغ لبناء مشروعنا الوطني ومواجهة التحديات التي يفرضها واقع الاحتلال».