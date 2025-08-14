يديعوت أحرونوت: إسرائيل تحتاج حوالي 100 ألف جندي احتياط في الحملة العسكرية الموسعة بغزة

سوف تحتاج إسرائيل لحشد ما يصل إلى 100 ألف من جنود الاحتياط من أجل حملتها العسكرية الموسعة في قطاع غزة، بحسب خطط الانتشار التي نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الخميس.

ونقلت الصحيفة، ذلك عن خطط أقرها رئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير، أمس الأربعاء.

و"يقضي الهجوم، المخطط له بالسيطرة على مدينة غزة في الشمال، وتدمير حماس في مخيمات اللاجئين في وسط غزة"، بحسب زعم الصحيفة.

وأضافت الصحيفة، أن مزيدا من المشاورات بشأن المسار المحدد للعملية سوف تجرى في الأيام المقبلة وسوف يتم إطلاع الفرق والألوية المنوط بها تنفيذ الحملة.

وبحسب الصحيفة، "سوف تستمر الحملة في مدينة غزة سيما في الضواحي المرتفعة في غرب المدينة وكذلك في الأجزاء الشمالية الأخرى من قطاع غزة، حتى 2026".

وحذر زامير، الأسبوع الماضي، من "السيطرة الكاملة على قطاع غزة"، مشيرا إلى نقص القوات ومستويات الإجهاد بين الجنود الذين تم نشرهم.