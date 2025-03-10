أعلن مجلس الوزراء، استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع معدل التضخم العام السنوي إلى 12.8% في فبراير 2025، مقارنة بـ 24% في يناير 2025، وهو المستوى الأدنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

ووفقًا للتقرير، فإن الانخفاض المستمر في معدل التضخم جاء نتيجة انحسار آثار الزيادات الاستثنائية في الأسعار التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين، وهو ما أكدته تقارير دولية، من بينها وكالة رويترز.

ويعكس هذا التراجع تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية واستقرارًا نسبيًا في الأسواق، مما يعزز مناخ الاستثمار ويخفف الأعباء على المواطنين.