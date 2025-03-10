استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين بالتراجع في ظل البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين وتزايد مؤشرات ضعف الطلب العالمي على الطاقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بنحو 70 دولارا للبرميل ليقترب من أقل مستوى له منذ الأسبوع الأخير من 2021، في حين جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بأقل من 67 دولارا للبرميل.

يأتي ذلك في حين تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في الصين بأكثر من التوقعات ووصل إلى أقل من الصفر لأول مرة منذ 13 شهرا، وهو ما يسلط الضوء على استمرار الضغوط الانكماشية في أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

وفي الولايات المتحدة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز التلفزيونية إن الاقتصاد الأمريكي يواجه "فترة انتقالية" بعد قراراته لفرض رسوم جمركية على الواردات، في حين تجنب استخدام تعبير "ركود" في وصف حالة الاقتصاد.

وفي يوم الجمعة الماضية اعترف جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بتزايد حالة عدم اليقين، لكنه قال إنه لا يجب اندفاع مسؤولي المجلس في خفض أسعار الفائدة.

وتأثرت أسعار النفط الخام بمجموعة من العوامل التي تدفعها للتراجع، بما في ذلك تصاعد الحرب التجارية العالمية، وخطط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في تجمع "أوبك بلس" لزيادة الإنتاج، والمحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات بين روسيا وأوكرانيا.

وبحلول الساعة الثانية ونصف ظهرا بتوقيت سنغافورة تراجع سعر خام برنت بنسبة 6ر0% إلى 97ر69 دولارا للبرميل تسليم مايو المقبل، في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6ر0% إلى 61ر66 دولارا للبرميل تسليم أبريل المقبل.