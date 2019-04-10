الرئيس العراقي يدعو إلى تخفيف التوتر في المنطقة وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي

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دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تخفيف التوتر في المنطقة بما يرسخ العمل المشترك ويعزز الأمن الإقليمي والدولي.

وشدد الرئيس العراقي خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي والوفد المرافق له على :" أهمية توطيد التعاون الأمني والعسكري في محاربة التطرف والإرهاب، وضرورة تخفيف التوتر في المنطقة بما يرسخ العمل المشترك و يعزز الأمن الإقليمي

والدولي".

وأضاف صالح :"إن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لإعادة بناء وإعمار المناطق المحررة".

من جانبه، أكد الجنرال ماكنزي :"استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في دعم القوات العراقية ومساندتها في القضاء على الإرهاب".