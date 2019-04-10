عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر محاولة نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، طرد مندوب فنزويلا الدائم لدى الأمم المتحدة، سامويل مونكادي، من جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة الفنزويلية.

وطالب «بينس»، في كلمته بمجلس الأمن، الأمم المتحدة بالاعتراف بالرئيس الانتقالي خوان جوايدو رئيسًا شرعيًا لفنزويلا وسحب صلاحيات مندوب فنزويلا الحالي.

وتوجه بالحديث للمندوب الفنرويلي، قائلًا: «مع كل الاحترام سعادة السفير، لا ينبغي أن تكون هنا، بل يجب أن تعود إلى فنزويلا وتخبر نيكولاس مادورو أن وقته قد انقضى وحان وقت رحيله».

وأعلن في الثالث والعشرين من يناير الماضي، رئيس البرلمان الفنزويلي الخاضع لسيطرة المعارضة، خوان جوايدو، نفسه رئيسًا بالوكالة للبلاد، أمام حشدًا كبيرًا من المحتجين على الرئيس نيكولاس مادورو في العاصمة كراكاس.

وكان «مادورو» قد أدى اليمين الدستورية، في العاشر من يناير الماضي، لولاية رئاسية جديدة حتى عام 2025، وذلك بعد انتخابات جرت في مايو الماضي، وسط رفض واسع لنتائجها محليًا ودوليًا.

وعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة علنية مساء اليوم الأربعاء، بناءً على طلب تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية؛ لمناقشة الأوضاع في فنزويلا.