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نائب وزير الدفاع السعودي: التحالف مستمر في دعم مجلس القيادة الرئاسي

الرياض - أ ش أ
نشر في: الأحد 10 أبريل 2022 - 11:15 ص | آخر تحديث: الأحد 10 أبريل 2022 - 11:16 ص

أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، استمرار تحالف دعم الشرعية باليمن في دعم مجلس القيادة الرئاسي على الأصعدة كافة، بما في ذلك الدعم العسكري لحين الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة.

وأشاد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز -حسبما نقلت قناة (الإخبارية) السعودية- بالخطوة الشجاعة والتاريخية التي اتخذها الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، في نقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي والتي أيدتها النخب والمكونات السياسية والمجتمعية اليمنية.

وأوضح أن هذه الخطوة أجمع على دعمها المجتمع الدولي وتؤسس لمرحلة مهمة وحاسمة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار لليمن والمنطقة، مضيفا أن "الصفحة الجديدة التي اختارها اليمنيون تتطلب استشعارًا للمسؤولية الوطنية من شرائح المجتمع اليمني كافة".

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