مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأحد، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة العالمية والإفريقية، إذ تقام اليوم 4 مباريات ضمن الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الإنجليزي ومثلهما بالجولة الـ31 من الدوري الإسباني، و 6 مباريات في الدوري الإيطالي، بالإضافة لانطلاق مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وفي أهم وأقوي مباريات اليوم، يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على مانشستر سيتي، في مباراة ربما تحدد بشكل كبير بطل الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل مانشستر سيتي صدارة المسابقة برصيد 73 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة أمام ليفربول منافسه في مباراة اليوم، قبل 8 جولات من النهاية.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي - الجولة 32

نوريتش سيتي ضد بيرنلي - 3:00 - beIN Sports 1 HD Premium

ليستر سيتي ضد كريستال بالاس - 3:00 - beIN Sports 2 HD Premium

برينتفورد ضد وست هام - 3:00 - beIN Sports 3 HD Premium

مانشستر سيتي ضد ليفربول - 5:30 - beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 31

أوساسونا ضد ألافيس - 2:00 - beIN Sports HD 1

إسبانيول ضد سيلتا فيجو - 4:15 - beIN Sports HD 1

إلتشي ضد ريال سوسييداد - 6:30 - beIN Sports HD 1

ليفانتي ضد برشلونة - 9:00 - beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 32

جنوى ضد لاتسيو - 12:30 - Lega Serie A YouTube

نابولي - فيورنتينا - 3:00 - Lega Serie A YouTube

ساسوولو ضد أتالانتا - 3:00 - Lega Serie A YouTube

فينيسيا ضد أودينيزي - 3:00 - Lega Serie A YouTube

روما ضد ساليرنيتانا - 6:00 - Lega Serie A YouTube

تورينو ضد ميلان - 8:45 - Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني- الجولة 29

بوخوم ضد باير ليفركوزن - 3:30 -

آينتراخت فرانكفورت ضد فرايبورج - 5:30 -

لايبزيج ضد هوفنهايم - 7:30 -

دوري أبطال آسيا - دور المجموعات

شباب الأهلي ضد فولاد - 7:15 - beIN Sports AFC 2 HD

سابهان ضد الدحيل - 7:15 - beIN Sports AFC 1 HD

الغرافة ضد آهال - 10:15 - beIN Sports AFC 2 HD

التعاون ضد باختاكور - 10:15 - beIN Sports AFC 1 HD