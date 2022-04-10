أوكرانيا: مقتل 177 طفلا وإصابة أكثر من 336 آخرين بسبب حرب روسيا

قال مكتب المدعي العام الأوكراني، صباح الأحد، إن الحرب التي شنتها روسيا على كييف، منذ 24 فبراير الماضي، أدت إلى مقتل 177 طفلًا وإصابة أكثر من 336 آخرين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأوكرانية، صباح الأحد، قال المكتب في بيان له: «وفقًا لبياناتنا، فقد أثر غزو الاتحاد الروسي العسكري لأوكرانيا، على أكثر من 513 طفلاً، ما أسفر عن مقتل 177 وإصابة أكثر من 336».

وأوضح المكتب أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث يجري العمل على تسجيل الخسائر في أماكن القتال الفعلي، في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتًا.

وأشارت الوكالة إلى تأثر 108 أطفال في منطقة دونيتسك، و93 في منطقة كييف، و76 في خاركيف، و51 بمنطقة تشيرنيهيف، و40 بميكولايف، و35 بلوهانسك، و22 بزابوريزهزيا، و29 بخريسون، و16 بسومي، و15 في منطقة جيتومير.

وذكرت الوكالة أن الجنود الروس أطلقوا النار على صبي يبلغ من العمر 14 عاما وشقيقه، ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثاني، يوم 4 مارس في قرية في منطقة نيزين بمنطقة تشيرنيهيف.

ولفتت إلى إصابة ثلاثة أطفال في 8 أبريل الجاري، جراء قصف سيارة مدنية على الطريق السريع قرب قرية كارييرن بمنطقة خيرسون، إضافة إلى إصابة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات في قرية بمنطقة دنيبروبتروفسك؛ نتيجة قصف الجنود الروس له.

ونوهت إلى إصابة طفل يبلغ من العمر تسع سنوات، في قصف مدفعي على منطقة سكنية في بلدة فوهليدار بمنطقة دونيتسك، يوم 9 أبريل الجاري.

وأوضحت النيابة العامة الأوكرانية، أن القصف الروسي ألحق الضرر بـ938 مؤسسة تعليمية، منها 87 مؤسسة دمرت بالكامل.

وكان مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد أعلن عن وفاة 1766 شخصًا من المدنيين في أوكرانيا، وإصابة 2383 آخرين، منذ بداية الغزو الروسي.