 السوداني: الحكومة العراقية تواجه خطابات التفرقة والإساءة للوحدة الوطنية - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 يوليه 2025 2:52 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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السوداني: الحكومة العراقية تواجه خطابات التفرقة والإساءة للوحدة الوطنية

بغداد - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 2:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 2:06 م

أكد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن "الحكومة ماضية في كل الإجراءات والخطوات التي ترسخ الحقوق المدنية للأطياف المتآخية وحرية ممارساتها الدينية والاجتماعية".

وقال السوداني، خلال استقباله رئيس ديانة الصابئة المندائيين بالعراق، والعالم الشيخ ستار جبار الحلو، إن الحكومة تعمل على "مواجهة خطابات التفرقة والتجهيل وكل ما يسيء للوحدة الوطنية مثلما تدعم كل الفعاليات الاجتماعية والثقافية المعززة لترابط النسيج الاجتماعي في كل أرجاء العراق".

وأضاف، أن "وجود طائفة  الصابئة المندائيين ضمن مجتمعنا العراقي، هو امتداد عريق للميراث التاريخي والحضاري القديم لبلاد ما بين النهرين".

وبحسب بيان  للحكومة العراقية، شهد اللقاء استعراض أوضاع المواطنين العراقيين من أتباع ديانة الصابئة المندائية، في العراق والعالم، وأبرز ما عملت عليه الحكومة في دعم التنوّع، وتعزيز التعايش البنّاء بين أبناء الوطن الواحد.


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