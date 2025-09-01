مصطفى البرغوثي: 10% من سكان غزة أبيدوا وأصبحوا في حالة خطيرة

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إن ما يجري في غزة «إبادة جماعية» بكل ما تعنيه الكلمة، منوهًا أنها تحدث على مرأى ومسمع العالم المتحضر، الذي أثبت أنه لا علاقة له بالحضارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن 10% من سكان غزة أبيدوا وأصبحوا في حالة خطيرة، مشيرًا إلى مسح ما لا يقل عن 2613 عائلة من السجل المدني، فضلًا عن أن 5943 عائلة لم يبقَ من أفرادها إلا شخص واحد، في الغالب طفل.

وأشار إلى أن 5 بين كل 6 شهداء من المدنيين، قائلًا إن غزة تشهد مذبحة وأخطر تطهير عرقي في العصر الحديث؛ لمحاولة الزج بـ2.1 مليون مواطن في مساحة لا تتجاوز 10 كيلومترات مربع، ما بين ممر فيلادلفيا ومحور موراج.

ونوه أن إسرائيل تشن حربًا بيولوجية على غزة عبر الحرمان من المياه النظيفة والغذاء، وتدمير المناعة، فضلًا عن منع اللقاحات لتعزيز انتشار أوبئة تم القضاء عليها منذ عشرات السنوات كشلل الأطفال، لافتًا إلى إصابة 117 ألف حالة بالتهاب الكبد الوبائي، و167 حالة بالإسهال الدموي.

وأعرب عن تقديره للرفض المصري المطلق لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، معقبًا: «نحن في وضع خطير لم يكن ليجري بتلك الوحشية المفرطة لولا الدعم الأمريكي المطلق، فنحن نحارب إسرائيل والولايات المتحدة نفسها».

وشدد على أن «الأمر لم يعد يحتمل»، قائلًا إن كل دولة– لو كانت حريصة على الفلسطينيين – مطالبة بفرض مقاطعة وعقوبات شاملة على الاحتلال.