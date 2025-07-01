 بولندا تعتزم تطبيق عمليات تفتيش على الحدود مع ألمانيا الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 يوليه 2025 2:47 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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بولندا تعتزم تطبيق عمليات تفتيش على الحدود مع ألمانيا الأسبوع المقبل

وارسو - (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 2:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 2:01 م

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أن وارسو تعتزم تطبيق عمليات تفتيش مؤقتة على حدودها مع ألمانيا ابتداء من الاثنين المقبل.


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