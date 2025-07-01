بولندا تعتزم تطبيق عمليات تفتيش على الحدود مع ألمانيا الأسبوع المقبل

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أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أن وارسو تعتزم تطبيق عمليات تفتيش مؤقتة على حدودها مع ألمانيا ابتداء من الاثنين المقبل.