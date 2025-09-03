بوتين يدعو زيلينسكي لزيارة موسكو: إذا كنت مستعدا تعال

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الأوكراني فلودومير زيلينسكي، اليوم، إلى زيارة العاصمة الروسية موسكو إذا كان مستعدا لعقد لقاء.

وقال بوتين، في مؤتمر صحفي عقب زيارته الصين: "قلت - نعم، هذا ممكن (عقد لقاء مع زيلينسكي). في النهاية، إذا كان زيلينسكي مستعدا، فليأت إلى موسكو"، وفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وسبق أن صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن موسكو لا تخطط حاليا لعقد لقاء بين بوتين و زيلينسكي، مؤكدا استعداد بوتين للاجتماع عندما يتم التحضير للقاء.

وأوضح لافروف أن المقترحات الأمريكية التي رفضها زيلينسكي كانت تشكل في نظر الإدارة الأمريكية أساسا لحل الأزمة، ولفت إلى أن روسيا وافقت على إظهار مرونة في عدد من القضايا التي أثارها ترامب.

وأفادت صحيفة China Daily بأنه يتعين على زيلينسكي لكي يتمكن من عقد اجتماع مثمر مع بوتين، أن يبذل الجهود أولا للتوصل إلى حلول وسط بشأن جوانب النزاع الأوكراني الرئيسية.

وأضافت في مقالة في افتتاحية مخصصة لآفاق الحوار السلمي حول أوكرانيا: "يجب تذكير زيلينسكي بأن من المستبعد أن يحقق أي لقاء له مع بوتين النتيجة المرجوة، قبل أن تتوصل موسكو وكييف إلى اتفاق حول القضايا الرئيسية التي تسببت باندلاع النزاع".

وأشارت الصحيفة إلى أن زيلينسكي، "الذي لا يجرؤ على انتقاد الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية"، يحاول اتهام موسكو "بأنها تفعل كل شيء" لمنع اجتماعه مع بوتين.