وكالة الطاقة الذرية: إيران زادت مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب قبل الهجوم الإسرائيلي

ذكر تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اطلعت عليه وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، اليوم الأربعاء، أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات تقترب من درجة صنع الأسلحة، وذلك قبل أن تشن إسرائيل هجماتها العسكرية في 13 يونيو الماضي.

وجاء في تقرير الوكالة، التي تتخذ من فيينا مقرا لها، أنه حتى تاريخ 13 يونيو الماضي، بلغ مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% 6ر9ر440 كيلوجراما، بزيادة قدرها 3ر32 كيلوجراما منذ تقرير الوكالة الأخير في مايو الماضي.

وأوضح التقرير أن هذه البيانات "تستند إلى المعلومات التي قدمتها إيران، وأنشطة التحقق التي أجرتها الوكالة خلال الفترة بين 17 مايو 2025 و12 يونيو 2025 (اليوم الذي سبق بدء الهجمات العسكرية)، إضافة إلى تقديرات استندت إلى عمليات التشغيل السابقة للمنشآت المعنية".

وأشار التقرير إلى أن هذا المستوى لا يفصله سوى خطوة تقنية قصيرة من مستويات تخصيب اليورانيوم لصنع الأسلحة البالغة 90%.

كما ذكر التقرير السري أنه حتى يوم 13 يونيو الماضي، بلغ إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب 9ر9874 كيلوجراما، بزيادة قدرها 3ر627 كيلوجراما منذ التقرير الأخير في مايو السابق عليه.

وقالت الوكالة الدولية إنها "لم تتمكن من إجراء الأنشطة الميدانية اللازمة لجمع والتحقق من البيانات الإيرانية التي تُستخدم لتقدير التغييرات في المخزون الذي تم الإعلان عنه سابقا"، وذلك منذ 13 يونيو الماضي.

وأضافت الوكالة أن نحو 42 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% يكفي نظريا لإنتاج قنبلة ذرية واحدة، إذا جرى تخصيبها لاحقا إلى نسبة 90 %.