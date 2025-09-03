مواعيد وأسماء المتسابقين في التصفيات المركزية لمسابقة دولة التلاوة الكبرى

تنطلق السبت 6 سبتمبر، التصفيات المركزية (المرحلة الثانية) لمسابقة دولة التلاوة الكبرى، وتستمر حتى الخميس 11 من نفس الشهر، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية، بمشاركة نخبة من القراء المتأهلين من مختلف محافظات الجمهورية.

إعلان أسماء المتأهلين

وأكدت وزارة الأوقاف أنه يسرها أن تنشر أسماء من لهم حق دخول التصفيات المركزية (المرحلة الثانية)، مشددة على جميع المديريات بضرورة التنبيه على الأسماء الواردة بوجوب الحضور في تمام العاشرة صباحًا في الأماكن المقررة لأداء التصفيات.

أهداف المسابقة

وتهدف المسابقة إلى تقديم جيل جديد من القراء المتميزين أصحاب الصوت الحسن الذين يسيرون على خُطى عمالقة التلاوة المصرية، وترسيخ دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم وأهله.

وللاطلاع على الأسماء ومواعيد الاختبارات من هنا.