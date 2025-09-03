دعا رئيس وزراء اسكتلندا جون سويني، الأربعاء، حكومة المملكة المتحدة إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وإنهاء التعاون العسكري معها، بسبب استمرار الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة.

ورحّب سويني، في كلمة أمام البرلمان الاسكتلندي، باعتزام الحكومة البريطانية الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال سبتمبر الجاري، مؤكدا أن الاعتراف يجب أن يكون غير مشروط وغير قابل للتراجع.

وقال إن "الوضع في غزة كارثة إنسانية من صنع البشر. فقد قُتل أكثر من 63 ألف شخص في غزة، وتعرض كثيرون غيرهم للتشويه. ومعظم قطاع غزة بات أنقاضا".

وأضاف سويني، أن "المجاعة تخنق الآن السكان (...) وحجم المعاناة لا يمكن تصوره، ولا أحد يستطيع تجاهله".

ولفت إلى أن حكومته حثت سابقا "حكومة المملكة المتحدة على الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود 1967، لتنضم إلى أكثر من 140 دولة عضوا في الأمم المتحدة، وعددها في ازدياد، وبما يتماشى مع الإجماع الدولي على حل الدولتين".

وتابع: "رغم أنني أرحب باعتزام حكومة المملكة المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، فإن الاعتراف يجب ألا يكون مشروطا، ويجب أن يكون غير قابل للتراجع".

وأكد رئيس وزراء اسكتلندا أن "الاعتراف حق للفلسطينيين، وليس منحة من القوى الدولية، ويجب أن يرافقه فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية".

وتابع أنه "على حكومة المملكة المتحدة إنهاء التعاون العسكري مع الحكومة الإسرائيلية ما دامت الحرب والإبادة الجماعية بغزة مستمرتين".

وأكد رئيس الحكومة الاسكتلندية أنه "يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تتحرك"، إزاء عنف المستوطنين وعمليات الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية، كذلك مساعي إسرائيل لاحتلال كامل مدينة غزة.

وقال "لذلك أدعو إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، وتشديد العقوبات على المتورطين في الاستيطان غير القانوني، وفرض عقوبات على أعضاء المجلس الأمني الإسرائيلي الذين يساهمون في الفظائع التي يواجهها المدنيون في مدينة غزة".

كما طالب سويني، المملكة المتحدة بالانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة البريطانية الإسرائيلية بسبب الممارسات الإسرائيلية.

وقال "كما أدعو حكومة المملكة المتحدة إلى أن تحذو حذو إيرلندا، وتحظر استيراد البضائع المنتَجة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ومضى قائلا "لقد طالبت منذ وقت طويل بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وقرار حكومة المملكة المتحدة تعليق بعض تراخيص الأسلحة كان موضع ترحيب، لكنني أرى أنه يجب أن تذهب أبعد من ذلك. يجب وقف جميع صادرات الأسلحة المرخصة".

ولفت رئيس وزراء اسكتلندا، إلى أنه يشارك مخاوف دول وقادة عالميين آخرين من أن ما يحدث في غزة يرقى إلى الإبادة الجماعية، مؤكدا وجود أدلة موثقة تثبت ارتكاب إسرائيل للإبادة.

وختاما، دعا سويني، "حكومة المملكة المتحدة لدعم سيادة القانون الدولي والانضمام إلى جنوب إفريقيا في قضيتها أمام محكمة العدل الدولية، والالتزام بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية".

وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

كما تنظر محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ودعمتها دول أخرى عديدة، لمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 63 ألفا و633 شهيدا، و160 ألفا و914 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينيا بينهم 131 طفلا.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، رسميا إطلاق عملية "عربات جدعون 2"، التي تستهدف احتلال كامل مدينة غزة بعد تطويقها وتهجير الفلسطينيين منها.