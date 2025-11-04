أكد تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي انتشار المجاعة في مدينة الفاشر بشمال "دارفور وكادوجلي"، في جنوب كردفان بغرب السودان وجنوبه بعد أشهر من حصار قوات الدعم السريع للمدينتين.

وحذر تقرير التصنيف المرحلي، المدعوم من الأمم المتحدة، من أن أكثر من 21 مليون شخص واجه مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في سبتمبر الماضي.

ووفقا للتصنيف، يعاني على الأقل شخص من كل 5 أشخاص نقصا حادا في التغذية ويواجه خطر المجاعة، وما لا يقل عن 30% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية.

ويقول التقرير الجديد، إن 375 ألفا جوّعوا في دارفور وكردفان منذ سبتمبر الماضي، وأكثر من 6 ملايين شخص عبروا السودان يواجهون مستويات مرتفعة من الجوع.

وبسبب تصعيد القتال في الأشهر الأخيرة هناك 20 منطقة أخرى في دارفور وكردفان معرضة أيضا لخطر المجاعة.

وتوقع التقرير استمرار الوضع على ما هو عليه حتى مايو 2026 على الأقل.