إيران تبحث مع بريطانيا تفعيل المفاوضات النووية وتسوية آلية الزناد

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، بحث خلال اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي البريطاني، جوناثان باول، تفعيل المفاوضات النووية وتسوية آلية "الزناد".

وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأنه "جرت محادثة هاتفية بين مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء البريطاني جوناثان باول، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، تم خلالها بحث سبل تفعيل المفاوضات النووية ومعالجة ما يعرف بآلية "سناب باك"، مع الاتفاق على مواصلة تبادل وجهات النظر بشأن تنظيم القضايا النووية عبر المفاوضات".

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق، أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بالإضافة إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أجروا معه محادثة هاتفية أبلغوه خلالها بعزمهم تفعيل آلية إعادة العقوبات.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، أن الوزراء الأوروبيين أبلغوا "وزير خارجية بلادنا عباس عراقجي، في محادثة هاتفية، عزمهم على إبلاغ مجلس الأمن الدولي رسميا بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على طهران، في إطار أحكام الاتفاق النووي".

وبحسب البيان، أكد الوزراء استعدادهم للعمل خلال الأيام الـ30 المقبلة لـ"إيجاد حل دبلوماسي" يمنع عودة القرارات السابقة لمجلس الأمن.

وتعود "آلية الزناد" إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بين إيران ومجموعة "5+1"، الذي أتاح رفع العقوبات الدولية مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني.

وتنص هذه الآلية على أنه في حال خرق إيران التزاماتها، يمكن لأي طرف في الاتفاق إعادة العقوبات الأممية خلال فترة زمنية قصيرة. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصاعد الجدل حول شرعية استمرار العمل بهذه الآلية، فيما ترى طهران أنها فقدت صلاحيتها قانونيا بعد ذلك الانسحاب.