أوكرانيا تمنع 2200 رجل في سن التجنيد من مغادرة البلاد

وصل عدد الرجال في سجن التجنيد الذين منعتهم السلطات الأوكرانية من مغادرة البلاد إلى ما يقارب 2200 رجل منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وقالت قوات حرس الحدود الأوكرانية اليوم الأحد: "كانت هناك في الفترة الأخيرة عدة حالات تم العثور فيها على جثث لرجال عند ضفاف مياه قريبة من الحدود".

وتلزم السلطات الأوكرانية الرجال في سجن التجنيد بعدم مغادرة البلاد للدفاع عنها وذلك على عكس النساء والأطفال الذين يفر منهم مئات الآلآف إلى خارج البلاد.

وذكرت قوات حرس الحدود أن بعض اللاجئين الرجال حاولوا رشوة أفرادها وبعضهم استخدم وثائق مزورة لعبور الحدود.

وأضافت السلطات أنه تم تسجيل عدة حالات للسعات الصقيع في جبال كاربات وبعض هذه الحالات كان على الحدود مع رومانيا.

كانت تقارير عن رئيس المحكمة الدستورية السابق أولكسندر توبيزكي أثارت ضجة في وسائل الإعلام الأوكرانية مؤخرا، حيث تم تصوير الرجل (59 عاما) في فيينا.

وكانت أعلنت أوكرانيا اعتزامها معاقبة الذين فروا من الدفاع عن بلادهم بعد عودتهم.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأوكرانية حظرت مغادرة البلاد بالنسبة للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما وذلك منذ بدء الغزو الروسي مع استثناء غير القادرين على الحرب وأرباب العائلات ذات العدد الكبير من الأطفال وسائقي الشاحنات.