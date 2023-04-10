استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم عقبة جبر

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب محمد فايز بلهان (15 عامًا) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الرأس والصدر والبطن خلال اقتحام ومحاصرة منازل في مخيم عقبة جبر، فيما أصيب شابٌ آخر بالرصاص الحي واعتقل الجيش شابًا آخر.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، أن الاقتحام يتمركز في حارة الكعابنة داخل المخيم، فيما يحاصر الاحتلال عدة منازل، وما زال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو المخيم.

ولفت إلى اندلاع اشتباكات مسلحة ومواجهات مع قوات الاحتلال أدت لإصابة شابين حتى اللحظة.

وأعلنت وزارة الصحة إصابة مواطنين برصاص الاحتلال الحي في الأطراف السفلية وصلتا إلى مستشفى أريحا الحكومي.