محافظ الدقهلية يعتمد جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية، من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢، والتى تبدأ فى 2 مايو المقبل.

وأوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن جداول الامتحانات بالنسبة للمرحلة الابتدائية، في الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من يوم ٦ إلى ١٠ مايو، وفي المرحلة الإعدادية العامة، (أولى إعدادي من يوم ٢ إلى ١١ مايو، وتانية إعدادي من ٣ إلى ١١ مايو، وثالثة إعدادي من ١٣ إلى ١٨ مايو)، والإعدادية المهنية، في الصف الأول الإعدادي من ٢ مايو إلى ١١ مايو، والصف الثاني من ٣ إلى ١١ مايو، والصف الثالث من ١٣ إلى ١٨ مايو.

وأضاف "وفي المرحلة الثانوية العامة، الصف الأول من ٦ مايو إلى ١٧ مايو، والصف الثاني من ٧ مايو إلى ١٨ مايو، وفي مراحل التعليم المجتمعي، في الصفوف الأول والثاني والثالث من ٦ مايو إلى ٧ مايو، والصفوف الرابع والخامس والسادس من ٦ إلى ٨ مايو".

وتابع "وفي مراحل تعليم المكفوفين، الصفوف الرابع والخامس والسادس من ٦ إلى ٩ مايو، والأول والثاني الإعدادي مكفوفين من ٦ إلى ١٠ مايو، والثالث الإعدادي مكفوفين من ١٣ إلى ١٨ مايو، والصف الأول الثانوي العام مكفوفين من ٦ إلى ١٧ مايو، والصف الثاني الثانوي العام مكفوفين من ٧ إلى ١٨ مايو".

واستكمل "وفي مراحل تعليم الصم وضعاف السمع، الصف الرابع من ٦ إلى ٩ مايو، ومن الصف الخامس إلى الثامن من ٦ إلى ٨ مايو، والصفوف الأول والثاني الإعدادي من ٦ إلى ١٠ مايو، والصف الثالث الإعدادي من١٣ إلى ١٨ مايو، والصف الأول الثانوي من ٦ إلى ١٨ مايو، والصف الثاني الثانوي من ٧ إلى ١٨ مايو، وبالنسبة للتعليم الفني، التعليم الزراعي من ٢ إلى ١٨ مايو والصناعي من ٢ إلى ١٨ مايو، والتجاري من ٢ إلى ١٨ مايو".



وأردف وكيل التعليم أن هناك مليون و500 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بمراحل التعليم المختلفة بمدارس الدقهلية، حيث أكد محافظ الدقهلية ضرورة الالتزام بالجداول المعتمدة.



ووجه المحافظ باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة والتلاميذ لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بجميع المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.