• مشروع القانون قدمه السيناتور الديمقراطي تيم كين وتم رفضه بأغلبية 53 صوتا مقابل 47

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، مشروع قانون قدمه الديمقراطيون بهدف منع الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ أي عملية عسكرية ضد إيران دون الحصول على موافقة مسبقة من الكونجرس.

وصوّت المجلس بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 ضد مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الديمقراطي تيم كين في 16 يونيو الجاري، مما أدى إلى إسقاطه.

وخلال مداولات ما قبل التصويت، أشار كين إلى أن مشروع القانون يستند إلى "قرار سلطات الحرب لعام 1973" الذي تم إقراره خلال حرب فيتنام للحد من صلاحيات الرئيس في شن أعمال عدائية دون موافقة الكونجرس.

وقال كين: "الأحداث التي شهدناها هذا الأسبوع تؤكد أن قرار الدخول في حرب أكبر من أن يترك لرجل واحد".

وكان مشروع القرار المعروف باسم "قرار سلطات الحرب" ينص صراحة على أن الجيش الأمريكي لا يمكنه تنفيذ أي عمل مباشر ضد إيران دون تفويض واضح من الكونغرس أو إعلان حرب رسمي.

وأكد نص المشروع أنه "وفقًا لدستور الولايات المتحدة، فإن سلطة إعلان الحرب تعود حصريًا للكونغرس".

وخلال العدوان الإسرائيلي على إيران الذي بدأ في 13 يونيو الجاري، هاجمت الولايات المتحدة في 22 يونيو ثلاث منشآت نووية إيرانية في مدن نطنز وفوردو وأصفهان، وردت طهران في 23 يونيو بهجوم على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر.

وفي 24 يونيو الجاري، أعلن الرئيس ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.