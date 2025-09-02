الهلال الأحمر الأفغاني: إصابة 3251 شخصا وتدمير أكثر من 8 آلاف منزل جراء الزلزال

نقلت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، عن الهلال الأحمر الأفغاني إعلانه إصابة ما لا يقل عن 3251 شخصا وتدمير أكثر من 8000 منزل جراء زلزال شرقي أفغانستان.

وضرب الزلزال ولاية كونر القريبة من الحدود مع باكستان بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر، وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان ليل الأحد، إلى أكثر من 1200 قتيل، وفق السلطات المحلية، التي أكدت أن هذه الأرقام أولية بسبب صعوبة الوصول إلى جميع المناطق النائية المتضررة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، إن هناك مناطق لم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليها برا بسبب وعورة التضاريس، وجرى استخدام المروحيات، كما أشار إلى استمرار عمليات انتشال الصرعى والجرحى من تحت الأنقاض في بعض القرى.

وشعر مئات الآلاف من الأفغان والباكستانيين من كابل إلى إسلام آباد باهتزاز الأرض قرب منتصف الليل.