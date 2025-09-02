 بلدية غزة تحذّر من غرق شمال وجنوب المدينة بمياه الصرف الصحي - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 12:06 م القاهرة
بلدية غزة تحذّر من غرق شمال وجنوب المدينة بمياه الصرف الصحي


نشر في: الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 - 11:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 - 11:14 ص

حذّرت بلدية غزة، من غرق مناطق في شمال وجنوب المدينة بمياه الصرف الصحي بسبب عدم تمكّن طواقم البلدية من الوصول إلى المنطقة لخطورتها.

وأصدرت البلدية، في بيان، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من خطورة تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه في منطقة المنارة ومحيط بركة تجميع مياه الأمطار في حي الشيخ رضوان شمال غرب المدينة.

وأشارت البلدية إلى منع طواقمها من الوصول إلى هذه المرافق وتشغيلها بسبب خطورة الأوضاع في المنطقة.

وأكدت أن عدم تمكّن طواقمها من الوصول إلى محطة الصرف الصحي رقم (5) المعروفة باسم "محطة البقارة" ومحطة 7B شرق حي الزيتون جنوب المدينة، وتشغيلهم قد يؤدي إلى طفحها وغرق المنازل في المنطقة إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه وتصعيده هناك.

