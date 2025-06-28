أعادت إيران، السبت، فتح مجالها الجوي أمام شركات الطيران الأجنبية التي تحلق فوق أراضيها، لكن الرحلات ظلت معلقة في العديد من مناطق البلاد، وخصوصا في طهران، في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأغلق المجال الجوي الإيراني بشكل تام يوم 13 يونيو بعدما شنت إسرائيل هجوما غير مسبوق على إيران، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

والأربعاء، استؤنفت الرحلات بشكل تدريجي، ولكنها اقتصرت على شرق البلاد في حين ظلت معلقة في بقية المناطق، وخصوصا في العاصمة طهران حيث لا يزال مطاراها مغلقين.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل مجيد اخوان السبت كما نقلت عنه وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء إن "المجال الجوي فوق وسط وغرب البلاد أعيد فتحه حاليا، ولكن فقط للرحلات الدولية".

ولم يتم إعلان أي موعد لاستئناف كامل لحركة الملاحة الجوية في البلاد.