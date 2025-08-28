أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و79 ألفا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و79 ألفا و630 فردا، من بينهم 880 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11139 دبابة، منها 4 دبابات أمس الأربعاء، و23185 مركبة قتالية مدرعة، و32064 نظام مدفعية، و1474 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1212 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 422 طائرة حربية، و340 مروحية، و53961 طائرة مسيرة، و3598 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و60007 من المركبات وخزانات الوقود، و3952 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.