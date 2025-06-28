مقتل شخص وإصابة آخر بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة آخر في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب البلاد .

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة ، في بيان صحفي، إن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة كونين، أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح".

ووفق الوكالة الوطنية للاعلام ، "استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارةً في بلدة كونين القريبة من بنت جبيل".

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.