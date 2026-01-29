القناة 12 العبرية: مسئول أمني إسرائيلي بواشنطن لبحث هجوم محتمل على إيران

أفادت وسائل إعلام عبرية، الخميس، بأن رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، أجرى زيارة إلى واشنطن، خلال اليومين الماضيين، لبحث هجوم أمريكي محتمل على إيران.

وأفادت القناة 12 العبرية، نقلا عن مسئولين أمريكيين، بأن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، اللواء شلومي بيندر، أجرى زيارة غير معلنة إلى العاصمة الأمريكية، يومي الثلاثاء والأربعاء، لبحث "قضايا حساسة" تتعلق بهجوم أمريكي محتمل على إيران.

وأضافت المصادر: "عقد بيندر، لقاءات مع كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، والبيت الأبيض، ووكالة الاستخبارات المركزية، قدّم خلالها معلومات استخباراتية محدثة حول أهداف محتملة داخل الأراضي الإيرانية".

وتزامنت زيارة المسئول الإسرائيلي مع وصول وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إلى واشنطن، الخميس، حيث أجرى مباحثات منفصلة مع مسؤولين أمريكيين بشأن الملف الإيراني، وفق القناة ذاتها.

وأشارت التقارير إلى أن إسرائيل تسعى إلى تنسيق تفاصيل أي هجوم عسكري محتمل مع الولايات المتحدة، في حين تعمل السعودية على الدفع باتجاه مسار دبلوماسي مع واشنطن يهدف إلى منع التصعيد العسكري وتجنب اندلاع مواجهة إقليمية واسعة.

ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومتين الأمريكية أو الإسرائيلية بشأن هذه التقارير.

وفي وقت سابق الخميس، أعرب النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، عن انفتاح بلاده للتفاوض مع الولايات المتحدة.

واستدرك أن بدء أي مفاوضات مرهون بالحصول على ضمانات تؤكد أن واشنطن تسعى إلى حل دبلوماسي حقيقي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

والأربعاء، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لإيران، وقال إن "أسطولا ضخما" يتقدم نحوها، وحذرها من أنه يجب عليها التعاون في المفاوضات بملفها النووي، وإلا ستواجه "هجوما أسوأ بكثير" من الذي شن ضدها العام الماضي.

لكن إيران تعتبر أن الولايات المتحدة تسعى عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات، إلى توفير ذريعة للتدخل الخارجي وصولا لتغيير النظام فيها، وتتوعد برد "شامل وغير مسبوق" على أي هجوم يستهدفها، حتى لو كان "محدودا" وفق بعض التصريحات والتسريبات الأمريكية.

وفي 13 يونيو 2025 شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة وعلماء، فيما استهدفت إيران مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ وطائرات مسيّرة.

وفي 22 يونيو هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران النووية وادعت أنها "أنهتها"، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.