ولي عهد دبي ووزير الدفاع الكويتي يستعرضان تعزيز التعاون الثنائي

التقى ولي عهد دبي، وزير الدفاع الإماراتي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الخميس، وزير الدفاع الكويتي عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة يشارك خلالها في فعاليات أسبوع "الإمارات والكويت.. إخوة للأبد" الذي انطلق اليوم في جميع إمارات الدولة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأعرب وزير الدفاع الإماراتي عن اعتزازه بعمق الروابط الأخوية بين الدولتين والشعبين، وما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر على الأصعدة كافة.

وأضاف حمدان بن محمد بن راشد: "الإمارات والكويت إخوة للأبد.. نتطلع معهم إلى الأمام بثقة كبيرة.. أحلامنا مشتركة، وإرادتنا في صناعة الغد المشرق لا تعرف المستحيل".

وتناول اللقاء أهمية مسارات وفرص التعاون في كافة القطاعات والارتقاء بها إلى مستويات جديدة بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين والشعبين، إضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وأبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات بين الإمارات والكويت وبناء جسور جديدة للتعاون تسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة بالبلدين، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مستقبل أكثر ازدهارا.