هيئة البث العبرية: سفينة حربية أمريكية تستعد للرسو جنوب ميناء إيلات

أفادت هيئة البث العبرية، الخميس، بأن سفينة عسكرية تابعة للولايات المتحدة تستعد للرسو في خليج العقبة، جنوب ميناء إيلات جنوبي إسرائيل، في إطار استعدادات عسكرية متقدمة على خلفية تصاعد التوتر الإقليمي وإمكانية توجيه ضربة ضد إيران.

ونقلت الهيئة عن مصدر أمني (لم تسمّه) قوله إن "هذه الخطوة جاءت ضمن إجراءات تنسيق عسكري وأمني بين واشنطن وتل أبيب، تشمل تعزيز الانتشار البحري ورفع مستوى الجاهزية الدفاعية والهجومية تحسبًا لأي تطورات ميدانية محتملة".

وأضاف المصدر الأمني، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تتابع عن كثب التحركات الأمريكية، في ظل تقديرات تشير إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد قرارات حاسمة تتعلق بالملف الإيراني، مع مخاوف من تداعيات إقليمية واسعة في حال تطور المواجهة.

وقال إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعمل على رفع مستوى جاهزيتها الدفاعية والهجومية تحسباً لقرار الرئيس الأمريكي بالتدخل في إيران.

وأوضح المصدر الأمني أن أحد القضايا الرئيسية التي يجري العمل على معالجتها "توفير إنذار كافٍ للمواطنين في حال شنّت إيران هجوماً على إسرائيل".

وقالت الهيئة العبرية، إنه "تم التطرق إلى القضية الإيرانية هذا الصباح، في التقييم الأسبوعي للوضع من قبل كبار قادة الجيش الإسرائيلي وكبار المسؤولين الأمنيين في المقر الرئيسي بتل أبيب، على غرار المناقشات السابقة التي أجريت في الأسابيع الأخيرة".