الرئاسة العراقية تؤكد رفضها لأي شكل من أشكال التدخلات الخارجية

أكدت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الخميس، رفضها لأي شكل من أشكال التدخلات الخارجية في الشأن السياسي العراقي، فيما جددت حرص العراق على انتهاج سياسة خارجية متوازنة.

وذكرت الرئاسة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "ترفض أي شكل من أشكال التدخلات الخارجية في الشأن السياسي العراقي"، مبينة أن "القضايا الداخلية للعراق تعد شأنا سياديا خالصا، يقرره العراقيون وحدهم، استنادا إلى إرادتهم الحرة بموجب الدستور ومن خلال النظام الديمقراطي القائم على الانتخابات التي تمثل التعبير الحقيقي عن خيارات الشعب".

وأكدت أن احترام السيادة الوطنية يشكل ركنا أساسيا في بناء الدولة وترسيخ الاستقرار السياسي، لاسيما في عملية تشكيل الحكومة والتي تستند إلى نتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي وشهدت مشاركة واسعة من قبل العراقيين، والقوى السياسية الفائزة فيها.

وجددت الرئاسة العراقية حرص العراق على انتهاج سياسة خارجية متوازنة، تقوم على الانفتاح والتعاون الإيجابي مع جميع الدول، وبما يعزز علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وتحقيق المصالح المشتركة للشعوب، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.