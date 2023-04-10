مدرب البنك الأهلي: عانينا من ظلم تحكيمي أمام الزمالك

اشتكى القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني لنادي البنك الأهلي، من مستوى التحكيم بعد الخسارة من الزمالك في الدوري الممتاز، مؤكدَا أن نتيجة المباراة غير عادلة.

الزمالك حقق الفوز 1-0 على حساب البنك الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وقال بابافاسيليو في تصريحات بعد نهاية المباراة عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «الهزيمة من الزمالك غير عادلة.. اللقاء كان صعبا على الفريقين».

وأضاف: «هدف باسم مرسي مهاجم الفريق -الذي ألغي بقرار من الفار- صحيح، ولا يوجد تسلل على زميله محمود السيد».

وتابع: «في الشوط الثاني، فريقي كان الأفضل واستطعنا السيطرة الكاملة على الدقائق المتبقية من المباراة، لكن الفريق عانى من ظلم تحكيمي».

وأتم: «سنغلق مباراة الزمالك، وأنا غير قلق على البنك الأهلي، وسنستمر في بطولة الدوري، رغم التواجد في المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة».