مش فشخرة ومنظرة! يوسف الحسيني ينتقد شراء الكحك بأسعار خيالية لمجرد الموضة!‏

حذر الإعلامي يوسف الحسيني، من ظاهرة غريبة تجتاح الشارع المصري وهي هوس شراء ‏الكعك بأسعار خيالية فقط من أجل التباهي، قائلا: «أنتم بتشتروا لمجرد أن دي ماركة يعني! ‏والمحل الفلاني هو الموضة اليومين دول! ليه تشتري من محل لمجرد أنه موضه وبيتقال عنه ‏أغلى محل في مصر!».‏

وتساءل خلال تقديم برنامج «التاسعة» المذاع عبر شاشة القناة «الأولى» بالتلفزيون المصري، ‏مساء الثلاثاء، عن جدوى شراء الكحك من محلات باهظة الثمن لمجرد أنها «موضة»، ‏قائلا:«محدش يروح يشتري الكحك الغالي أوي ده، علشان أنا بشوف أسعار كحك غريبة حبتين، ‏أنا وأنت وغيرنا شركاء في هذا الهوس، هوس الكحك وهوس حلويات رمضان».‏

واعتبر أن سلوكيات الشراء هذه تدل على «عادات وسلوكيات برجوازية» و«حب المنظرة»، ‏التي تدفع البعض لشراء الكعك بـ 600 جنيه للكيلو، قائلا:«هل إحنا لهذه لدرجة بقى عندنا ‏عادات وسلوكيات برجوازية، وهل للدرجاتي بقينا بنحب المنظرة، ليه كيلو الكحك بـ 600 جنيه ‏جواه إيه كحك وعليه سكر، وهو كمان بيشتري المكونات أرخص منك كلفته إيه!».‏

ودعا الناس إلى التخلي عن «حالة الفشخرة والمنظرة» وشراء الكحك من المحال التقليدية، ‏قائلا:«لو سمحتم بلاش حالة الفشخرة والمنظرة اللي ملهاش أي معنى بتاعة أنا رايح أشتري كحك ‏من المحل الفلاني، أصله أحسن محل بيعمل كحك في مصر».‏

كما حذر من «الريفيوهات» المدفوعة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي لا تعكس الواقع ‏الحقيقي، قائلا:«سيبك من الريفيوهات على السوشيال ميديا لأن 90% منهم أي كلام وهجاصين، ‏شوية عيال إعلانية بيروحوا يأخذوا فلوس؛ علشان يقولك الأكل هناك حلو وتروح تتصدم».‏