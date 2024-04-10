مش فشخرة ومنظرة! يوسف الحسيني ينتقد شراء الكحك بأسعار خيالية لمجرد الموضة!‏

حذر الإعلامي يوسف الحسيني، من ظاهرة غريبة تجتاح الشارع المصري وهي هوس شراء الكعك بأسعار خيالية فقط من أجل التباهي، قائلا: «أنتم بتشتروا لمجرد أن دي ماركة يعني! والمحل الفلاني هو الموضة اليومين دول! ليه تشتري من محل لمجرد أنه موضه وبيتقال عنه أغلى محل في مصر!».
وتساءل خلال تقديم برنامج «التاسعة» المذاع عبر شاشة القناة «الأولى» بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، عن جدوى شراء الكحك من محلات باهظة الثمن لمجرد أنها «موضة»، قائلا:«محدش يروح يشتري الكحك الغالي أوي ده، علشان أنا بشوف أسعار كحك غريبة حبتين، أنا وأنت وغيرنا شركاء في هذا الهوس، هوس الكحك وهوس حلويات رمضان».
واعتبر أن سلوكيات الشراء هذه تدل على «عادات وسلوكيات برجوازية» و«حب المنظرة»، التي تدفع البعض لشراء الكعك بـ 600 جنيه للكيلو، قائلا:«هل إحنا لهذه لدرجة بقى عندنا عادات وسلوكيات برجوازية، وهل للدرجاتي بقينا بنحب المنظرة، ليه كيلو الكحك بـ 600 جنيه جواه إيه كحك وعليه سكر، وهو كمان بيشتري المكونات أرخص منك كلفته إيه!».
ودعا الناس إلى التخلي عن «حالة الفشخرة والمنظرة» وشراء الكحك من المحال التقليدية، قائلا:«لو سمحتم بلاش حالة الفشخرة والمنظرة اللي ملهاش أي معنى بتاعة أنا رايح أشتري كحك من المحل الفلاني، أصله أحسن محل بيعمل كحك في مصر».
كما حذر من «الريفيوهات» المدفوعة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي لا تعكس الواقع الحقيقي، قائلا:«سيبك من الريفيوهات على السوشيال ميديا لأن 90% منهم أي كلام وهجاصين، شوية عيال إعلانية بيروحوا يأخذوا فلوس؛ علشان يقولك الأكل هناك حلو وتروح تتصدم».