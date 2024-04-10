محافظ الوادي الجديد يقدم تهنئة بالعيد للمرضى في مستشفى الخارجة التخصصي 

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، زيارة لمستشفى الخارجة التخصصي؛ لتقديم التهنئة للمرضى والعاملين بالمستشفى بمناسبة عيد الفطر المبارك، يرافقه إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور هشام بكر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واطمئن المحافظ، على الحالة الصحية للمرضى وهنأهم بحلول العيد، وقدم لهم الهدايا العينية والنقدية، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

وتفقد سير العمل بأقسام المستشفى المختلفة، مُوجهًا بانتظام تواجد الأطقم الطبية خلال أيام العيد وفقًا للنوبتجيات لاستقبال الحالات الطارئة والتعامل الفوري معها، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، أجرى الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، جولات ميدانية بمستشفيات الصدر والحميات بمركز الخارجة؛ لمتابعة منظومة العمل والانضباط وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين والأمصال، والاستعداد التام تحسبا لوقوع طوارئ خلال أيام عيد الفطر المبارك.