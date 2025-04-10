هندسة المطرية في الصدارة وطب يتقاسم المركز الأول مكرر في ماراثون عباقرة جامعة حلوان

اختتمت جامعة حلوان فعاليات ماراثون "عباقرة الجامعة" الذي شهد منافسات ثقافية ومعرفية حماسية بين طلاب الكليات المختلفة في جو من التحدي والإبداع حيث تجمع الطلاب في هذه الفعالية الفريدة من نوعها التي امتازت بتنظيم متميز وشارك فيها طلاب من مختلف التخصصات.

أقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية وذلك تأكيدا على الدور المحوري الذي تلعبه الأنشطة الطلابية في تطوير شخصية الطالب وتنمية مهاراته في مختلف المجالات.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل أن الأنشطة الطلابية هي جزء لا يتجزأ من رؤية الجامعة لبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل وقال "نحرص في جامعة حلوان على تقديم بيئة تعليمية تشجع على التفكير وتطوير المهارات الحياتية وهو ما يظهر بوضوح من خلال تنظيم هذه الأنشطة التي تسهم في تنمية شخصيات الطلاب وتعزز لديهم روح الانتماء والتفوق.

أما بالنسبة لنتائج المسابقة النهائية فقد تميزت بتنافس شديد بين الكليات حيث فازت كلية هندسة المطرية بالمركز الأول وحصلت كلية الطب على المركز الأول مكرر وفي المركز الثاني حلت كلية الآداب تلتها كلية التربية التي فازت بالمركز الثاني مكرر بينما احتلت كلية الصيدلة المركز الثالث وشاركتها كلية الفنون التطبيقية في المركز الثالث مكرر.

وقد اولت لجنة التحكيم مهام التقييم وفقًا لمعايير دقيقة، وتضم كلًا من الدكتور محمود حامد، عميد كلية التربية الفنية السابق ومستشار رئيس الجامعة للمدن الجامعية، الدكتور عادل حسين أبو زيد، عضو هيئة التدريس بكلية التربية، الدكتور عبد الفتاح بدر، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم، والدكتور خالد عبد العظيم، عضو هيئة التدريس بكلية التربية. كما اشرفت على إعداد الأسئلة لجنة متخصصة مكوّنة من الدكتور أحمد محمد يوسف، عضو هيئة التدريس بكلية التربية، والدكتور هلال أحمد سليمان محمد، عضو هيئة التدريس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وتعتبر هذه الفعالية جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها جامعة حلوان لدعم الأنشطة الطلابية والتي تعد محركًا أساسيًا في تعزيز مهارات الطلاب وتشجيعهم على الإبداع والمشاركة الفعالة في الأنشطة الجامعية.

وقد أقيمت فعاليات المسابقة تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات، الدكتورة رحمة فوزي منسق المشروع، وبحضور محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب السابق.