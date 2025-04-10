منتخب الإمارات يتأهل لكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

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تأهل منتخب الإمارات إلى بطولة كأس العالم لأقل من 17 عاما لكرة القدم، وذلك بعد تعادله مع نظيره منتخب فيتنام 1/1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية من البطولة المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

ورفع منتخب الإمارات رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف منتخب اليابان.

على الجانب الآخر، رفع منتخب فيتنام إلى ثلاث نقاط في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف منتخب أستراليا صاحب المركز الثالث.

وتأهل منتخب الإمارات إلى دور الثمانية حيث سيواجه نظيره منتخب أوزبكستان متصدر المجموعة الأولى وذلك يوم الأحد المقبل.

وتقدم منتخب فيتنام عن طريق هوانج ترونج دوي في الدقيقة 23، قبل أن يدرك منتخب الإمارات التعادل عن طريق هزاع فيصل في الدقيقة 87.

وانضم منتخب الإمارات إلى منتخبات أوزبكستان والسعودية وإندونيسيا واليابان، والتي حسمت تأهلها لكأس العالم التي ستستضيفه قطر في شهر نوفمبر المقبل.